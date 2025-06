İskenderun\'da Motosiklet Atölyesi Yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamir ustası Bilal Gökalp'in atölyesinde çıkan yangında 35 yıllık emeği yanarak zarar gördü. Binlerce TL'lik kaybı olduğunu söyleyen Gökalp, üzgün olduğunu dile getirdi.

Yangın, gece geç saatlerde İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Bilal Gökalp'e ait motosiklet tamir atölyesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında Gökalp'in '35 yıllık emeğim' dediği iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yanan iş yerindeki yedek parçalar, tamiri bekleyen motosiklet ve satışa hazır bulunan motosikletler zarar gördü.

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan iş yeri sahibi Bilal Gökalp, yangının meydana geldiği saatlerde evde olduğunu belirterek, "Otuz beş senedir bu işi yapıyorum. O gün de her zamanki gibi dükkanın temizliğini yapıp saat yedi-sekiz gibi evimize gittik. Saat on bir buçuk civarında dükkanın yandığını duydum. Koşarak geri döndüm ama geldiğimde iş yerim çoktan alev almıştı. Dükkan tamamen kül olmuştu. Yedek parçalar, makineler, masa üzerindeki aletler, hatta müşterilere ait motosikletler bile tamamen yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Yıllardır kendi çabamla bu noktaya geldim. Küçük bir esnaf olarak adım adım bir düzen kurmuştum. Ancak iş yerimin tamamen yanması, mallarımın kül olması beni hem maddi hem de manevi olarak çok etkiledi. Şu an elimde hiçbir şey kalmadı" diye konuştu. - HATAY