İskenderun\'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY