Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde HATSU, Enerjisa ve Vergi Denetmenleri görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 7 iş yeri kontrol edilirken, 60 kişinin sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde 3 işletmede kaçak su tüketimi tespit edilerek HATSU ekiplerince, 1 işletmede ise kaçak elektrik tüketimi nedeniyle TEDAŞ görevlilerince işlem yapıldı.

Kontrollerde ayrıca 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 2 işletmede yazar kasa bulunmadığı, 1 işletmenin vergi levhasının ve 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.