İskenderun\'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki iki otomobil, sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada araç sürücülerinin yaralandığı öğrenildi. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY