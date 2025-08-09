İskenderun\'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde İskenderun'un Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki iki otomobil, sokak kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada araç sürücülerinin yaralandığı öğrenildi. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
