Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir evde silah ve mühimmat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İskenderun Buluttepe Mahallesi'nde bulunan İ.G.'ye ait ikamette arama yapıldı. Aramada 2 tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu
