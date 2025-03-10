İskenderun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu sentetik kannabinoid ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun'da İ.K.'nın yapılan üst aramasında ve E.K.'nın Kocatepe Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 288,95 gram sentetik kannabinoid, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet sentetik ecza hap, 2 adet üzerinde silinen oje bulunan aseton ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan E.K. ile E.B. adlı 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY