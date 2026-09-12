İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 965 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 965 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, ruhsatsız pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, silah ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan 9 bin lira ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 10 Eylül tarihinde Esentepe Mahallesi'nde K.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada; 7 parça halinde 965 gram kubar esrar, 1,50 gram tütünle karışık kubar esrar, boyları 1,5 ile 3 metre arasında değişen 4 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 7 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.
Aramada ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira para bulundu.
K.K. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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