İskenderun\'da yapılan denetimde 15 bin adet captagon hap ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denetim sırasında bir araçtan diğerine çanta teslim edilirken polisin yaptığı müdahalede, 15 bin adet captagon hap bulunan çanta ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticareti suçuna yönelik mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapmasında; İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim sırasında; 2 aracın sürücüleri birbirlerine çanta teslim ederken fark edildi. Polis ekiplerinin yaklaştığını fark eden şahıslar, araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, şahıslardan biri aldığı çantayı yere atarak kaçmaya devam etti. Atılan çanta polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Kısa süren kovalamaca sonucunda her iki araç da durduruldu. Çantanın içinden 5 pakete sarılı 15 bin adet captagon hap ele geçirilirken, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - HATAY