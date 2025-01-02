İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 147 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 147 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024\'te 147 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla toplam 147 olaya müdahalede bulundu. Olaylar arasında ev, köy ve araç yangınları ile trafik kazaları yer aldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 araç ve 23 personel ile görev yapıyor.

02.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında 147 olaya müdahalede bulundu.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olaylara en kısa sürede müdahale etmeye çalışarak vatandaşların can ve mal kaybı yaşamasını önlüyor. Ekipler tarafından 2024 yılında 147 olaya müdahale edildi. 2024 yılındaki çalışmalarla ilgili yapılan çıklamada, "Bir itfaiye noktası olarak, 7 araç ve 23 personel ile her türlü olaya müdahale etmeye hazır bir şekilde görev yapmaktayız. 2024 yılı itibarıyla toplam 147 olaya müdahale edilmiştir. Bu olayların 12'si ev yangını, 30'u köy yangını, 6'sı araç yangını, 30'u anız yangını, 15'i bağ-bahçe yangını, 4'ü dükkan yangını, 6'sı çöplük yangını, 4'ü orman yangını, 10'u baca yangını, 15'i trafik kazası, 10'u su baskını, 5'i insan kurtarma, 10'u hayvan kurtarma ve 10'u ilçe dışı olaylardır. Ayrıca, 25 iş yeri denetimi gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi eğitimler kapsamında kamu personeline yangın müdahale temel eğitimi verilmiş ve 6 kamu kuruluşunda tatbikat yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, trafik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 147 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024'te 147 Olay Müdahalesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.