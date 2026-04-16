İskilip'te Ambulans-Traktör Kazası

16.04.2026 21:48
İskilip'te ambulansla çarpışan traktörde bir kişi yaralandı, yol kontrollü açıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde ambulans ile çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Çorum-İskilip karayolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan 19 BF 424 plakalı ambulans, yola çıkan 19 SU 108 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörde bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen başka bir ambulansla yaralı, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta bulunan sağlık personelleri ise yara almadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol polis ekipleri yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Devrilen traktör ve ambulans, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika, Kaza

