İskilip'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika
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İskilip'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı

İskilip\'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı
08.06.2026 17:56
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Çorum'un İskilip ilçesinde bir araç takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü idaresindeki otomobil, şarampolde takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, İskilip-Tosya karayolu Uludere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan Mustafa G. idaresindeki 19 FC 334 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, tali yoldan ana yola aniden çıkan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampolde takla attı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü Mustafa G., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta incelemelerde bulunarak yangın riskine karşı önlem aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İskilip'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralanmadı - Son Dakika

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