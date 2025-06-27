İslahiye\'de Anız Yangını İki Araçta Hasara Yol Açtı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında bin dönüm alan kül olurken, çıkan dumanlar nedeniyle meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu.

İslahiye ilçesinde Çıkan anız yangını sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu önce kontrol altına alındı, daha sonrasında ise söndürüldü. Yangında bin dönüm alan kül oldu.

Çıkan yangının dumanlarının otoyolu kaplaması nedeniyle iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP