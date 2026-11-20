İslahiye'de işitme engelli genç, duyamadığı trenin altında kalarak hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işitme engelli genç, iddiaya göre hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışırken düşük hızla ilerleyen trenin altında kalarak hafif yaralandı. İlk müdahale sonrası genç, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarpıp altına aldığı işitme engelli genç hafif yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli olduğu öğrenilen H.A. isimli genç, hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışırken o sırada tren yolundan geçen trenin uyarılarını ve sesleri duyamadı. Sesleri duyamayan H.A., düşük hızla ilerleyen trenin çarpması sonucu altında kalarak yaralandı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altından çıkarılan ve hafif yaralandığı belirlenen H.A., ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?