İslahiye\'de Tarım Arazisinde Yangın

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilmiş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, mahalle kırsalında bulunan ve daha önce ekimi yapılmış olan arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etraftaki diğer arazilere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye kimse sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.