Gaziantep'te korkutan tarla yangını - Son Dakika
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Gaziantep'te korkutan tarla yangını

Gaziantep\'te korkutan tarla yangını
19.07.2026 20:09  Güncelleme: 20:21
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat edilmiş bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreyi tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İslahiye ilçesi kırsal Hanağzı Mahallesi'nde hasat edilmiş bir tarlada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerini tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İslahiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te korkutan tarla yangını - Son Dakika

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