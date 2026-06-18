İslamabad Mutabakatı İmzalandı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik ortamda imzaladığını duyurarak, "İslamabad Mutabakatı derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı hemen yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" açıklamasında bulundu. Şerif, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin liderlerine anlaşmaya giden süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandığını doğruladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şerif, "ABD ile İran arasındaki tarihi 'İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın elektronik ortamda imzalandığını duyurmaktan onur duyuyorum. Mutabakat, her iki ülkenin saygın devlet başkanları tarafından imzalanmış ve arabulucu olarak tarafımdan da onaylanmıştır" dedi. Anlaşmanın ABD ve İran hükümetlerinin en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmasının tarafların diplomasiye olan bağlılığını gösterdiğini vurgulayan Şerif, "İslamabad Mutabakatı derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı hemen yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Şerif, sürece katkı sağlayan isimlere teşekkür etti

Bölge ve ötesinde yıkıcı sonuçlara yol açabilecek bir çatışmanın sona ermesine katkı sağladığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şerif, "Ayrıca, bu başarıya sundukları paha biçilmez katkılar nedeniyle J.D. Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu ABD müzakere ekibinin özverisini ve yorulmak bilmeyen çabalarını takdir ediyorum" dedi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sürece olan katkılarına işaret eden Şerif, "Barış davasını benimsemede gösterdikleri bilgelik, öngörü ve devlet adamlığı nedeniyle kendilerine derin saygı ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinde sabırları, azimleri ve yapıcı diyaloga olan bağlılıkları ile önemli rol oynayan Muhammed Bakır Galibaf, Abbas Arakçi ve İskender Momeni'nin de aralarında bulunduğu İran müzakere heyetinin çabalarını takdir ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin katkılarına işaret etti

Şerif, anlaşmaya giden sürece katkı sunan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür ederek, "Bu noktaya ulaşılmasında Katar liderliğinin gösterdiği samimi çabaları ve yapıcı tutumu özellikle takdir etmek isterim. Ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderliklerine de bu husustaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkılarından dolayı en yüksek takdirlerimi sunarım" dedi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir'in de süreçte belirleyici bir rol oynadığını hatırlatan Şerif, "Bu Mutabakat Zaptı'nın, tüm bölge için daha fazla anlayış, karşılıklı saygı ve ortak refahın kalıcı bir temelini oluşturmasını dilerim" temennisinde bulundu. - İSLAMABAD