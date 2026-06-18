İslamabad Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslamabad Mutabakatı İmzalandı

18.06.2026 05:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nı açacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik ortamda imzaladığını duyurarak, "İslamabad Mutabakatı derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı hemen yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" açıklamasında bulundu. Şerif, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin liderlerine anlaşmaya giden süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan mutabakatın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalandığını doğruladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şerif, "ABD ile İran arasındaki tarihi 'İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın elektronik ortamda imzalandığını duyurmaktan onur duyuyorum. Mutabakat, her iki ülkenin saygın devlet başkanları tarafından imzalanmış ve arabulucu olarak tarafımdan da onaylanmıştır" dedi. Anlaşmanın ABD ve İran hükümetlerinin en üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmasının tarafların diplomasiye olan bağlılığını gösterdiğini vurgulayan Şerif, "İslamabad Mutabakatı derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran Hürmüz Boğazı'nı hemen yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Şerif, sürece katkı sağlayan isimlere teşekkür etti

Bölge ve ötesinde yıkıcı sonuçlara yol açabilecek bir çatışmanın sona ermesine katkı sağladığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şerif, "Ayrıca, bu başarıya sundukları paha biçilmez katkılar nedeniyle J.D. Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da aralarında bulunduğu ABD müzakere ekibinin özverisini ve yorulmak bilmeyen çabalarını takdir ediyorum" dedi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sürece olan katkılarına işaret eden Şerif, "Barış davasını benimsemede gösterdikleri bilgelik, öngörü ve devlet adamlığı nedeniyle kendilerine derin saygı ve takdirlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu anlaşmanın hayata geçirilmesinde sabırları, azimleri ve yapıcı diyaloga olan bağlılıkları ile önemli rol oynayan Muhammed Bakır Galibaf, Abbas Arakçi ve İskender Momeni'nin de aralarında bulunduğu İran müzakere heyetinin çabalarını takdir ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin katkılarına işaret etti

Şerif, anlaşmaya giden sürece katkı sunan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere teşekkür ederek, "Bu noktaya ulaşılmasında Katar liderliğinin gösterdiği samimi çabaları ve yapıcı tutumu özellikle takdir etmek isterim. Ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderliklerine de bu husustaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkılarından dolayı en yüksek takdirlerimi sunarım" dedi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir'in de süreçte belirleyici bir rol oynadığını hatırlatan Şerif, "Bu Mutabakat Zaptı'nın, tüm bölge için daha fazla anlayış, karşılıklı saygı ve ortak refahın kalıcı bir temelini oluşturmasını dilerim" temennisinde bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İslamabad Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

02:50
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
6 gollü düelloda kazanan İngiltere
22:23
Polis memuru ailesine “Sizleri seviyorum“ notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
Polis memuru ailesine "Sizleri seviyorum" notu bıraktıktan sonra hayatına son verdi
22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 05:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: İslamabad Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.