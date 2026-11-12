İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'da 14 yıl sonra ilk genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı
Haber Videosu

İspanya'da konut sorunu ve yüksek yaşam maliyetlerini protesto için 14 yıl aradan sonra düzenlenen 24 saatlik genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı. Barselona'da yürüyüşün ardından göstericiler polisle çatıştı; Madrid ve Katalonya'da ana yollar trafiğe kapandı.

İspanya'da konut sorunu ve yüksek yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve milyonlarca işçi katıldı. Barselona'da grevin ardından düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

İspanya'nın iki büyük sendikası UGT ve CCOO'nun işçi örgütleri ve kiracı derneklerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği ülke çapındaki 24 saatlik greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı. İşçilerin euro bölgesi borç krizi sırasında iş bıraktığı 2012 senesinden bu yana ülkede düzenlenen ilk genel grevin ardından Barselona ve Madrid'de kalabalık gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, Barselona'da 400 bin kişinin yürüdüğünü duyurdu. Belediye yönetimi ise "Yaşamak, sadece hayatta kalmak değil" yazılı dev pankartın arkasında yürüyenlerin sayısını 55 bin olarak verdi. İspanyol hükümeti yetkilileri, başkent Madrid'de sağanak yağmura rağmen gerçekleştirilen gösteriye ise yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını açıkladı. Büyük kalabalık, Paseo del Prado Bulvarı'nda bir şemsiye denizi oluşturdu.

Barselona'dan gelen görüntülerde, barışçıl yürüyüşün ardından çoğunlukla genç oldukları görülen göstericilerin şiddet eylemlerine karıştıkları görüldü. Maskeli göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi, mağazaların vitrinlerini kırdı ve zırhlı araçlarla bölgeye gelen polise havai fişek attı. Polisin ise göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Grevin organizatörlerinden Genel İşçiler Birliği (UGT) lideri Pepe Alvarez, greve kitlesel katılım sağlandığını ve eylemin başarılı olduğunu söyledi. İşçi Komisyonları (CCOO) sendikasının lideri Unai Sordo ise katılımın "çok kayda değer" olduğunu belirtti.

Ülkede genel grev nedeniyle en ciddi aksamalar, ülkenin başlıca sanayi merkezlerinin bulunduğu Madrid ve kuzeydoğudaki Katalonya bölgesinde yaşandı. Her iki bölgede de bazı ana yollar ve otoyollar trafiğe kapandı. Barselona'da metro ve belediye otobüsleri, yoğun saatler dışında gün boyunca çalışmadı. Sokaklarda trafik seyrek kaldı.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut reformu planını parlamentodan geçirememesi sonrasında geçtiğimiz ay erken seçim kararı almıştı. Sosyal sorunları çözebilmek için parlamentoda daha güçlü çoğunluk elde etmeyi amaçlayan Başbakan Sanchez, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde gelen genel grevi destekleyen bir tutum sergiledi. Hükümet, artan kira fiyatları ve yetersiz konut arzından büyük ölçüde sağ muhalefetin yönettiği bölge ve belediyeleri sorumlu tuttu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de kiralar, son yıllarda önemli ölçüde arttı. 50 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası ekim ayında 1170 euro seviyesine ulaşarak aylık ortalama ücretin neredeyse yarısına ulaştı.

Madrid'de emekli aylığıyla ev sahibi tarafından talep edilen yeni kirayı karşılayamaz hale gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal isimli kadının 70 yıldır yaşadığı daireden zorla tahliye edilmesi ve olaydan birkaç hafta sonra 7 Ekim'de hayatını kaybetmesi, geniş tepkilere neden oldu. Greve uzanan süreç, protestoların sembolü haline gelen Abascal'ın yaşadıkları, uygun fiyatlı konut talebi ve artan yaşam maliyetlerine oluşan tepki ile tetiklenmişti.

İspanya'da son genel grevler, muhafazakar Mariano Rajoy hükümeti döneminde 2012'de düzenlenmişti.

Kaynak: İHA
Barselona3. SayfaİspanyaEkonomiMadridDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Evin temelini kazarken servet buldu Evin temelini kazarken servet buldu
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Galatasaray’da Osimhen krizi Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı Galatasaray'da Osimhen krizi! Başkan yardımcısı sözlerini düzeltmek zorunda kaldı
Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı Bir döneme damga vuran Meral ve Zuhal ikizlerin son hali şaşırttı
Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi Aralarındaki yaş farkı şaşırttı Salih Uçan sevgilisiyle görüntülendi! Aralarındaki yaş farkı şaşırttı
Eski eşini bıçakla ağır yaraladı Eski eşini bıçakla ağır yaraladı
23:37
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 01:40:33. #.0.3#
SON DAKİKA: İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android