İspanya\'da 14 yıl sonra ilk genel greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı

İspanya'da konut sorunu ve yüksek yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve milyonlarca işçi katıldı. Barselona'da grevin ardından düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

İspanya'nın iki büyük sendikası UGT ve CCOO'nun işçi örgütleri ve kiracı derneklerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği ülke çapındaki 24 saatlik greve yaklaşık dört milyon işçi katıldı. İşçilerin euro bölgesi borç krizi sırasında iş bıraktığı 2012 senesinden bu yana ülkede düzenlenen ilk genel grevin ardından Barselona ve Madrid'de kalabalık gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, Barselona'da 400 bin kişinin yürüdüğünü duyurdu. Belediye yönetimi ise "Yaşamak, sadece hayatta kalmak değil" yazılı dev pankartın arkasında yürüyenlerin sayısını 55 bin olarak verdi. İspanyol hükümeti yetkilileri, başkent Madrid'de sağanak yağmura rağmen gerçekleştirilen gösteriye ise yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını açıkladı. Büyük kalabalık, Paseo del Prado Bulvarı'nda bir şemsiye denizi oluşturdu.

Barselona'dan gelen görüntülerde, barışçıl yürüyüşün ardından çoğunlukla genç oldukları görülen göstericilerin şiddet eylemlerine karıştıkları görüldü. Maskeli göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi, mağazaların vitrinlerini kırdı ve zırhlı araçlarla bölgeye gelen polise havai fişek attı. Polisin ise göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Grevin organizatörlerinden Genel İşçiler Birliği (UGT) lideri Pepe Alvarez, greve kitlesel katılım sağlandığını ve eylemin başarılı olduğunu söyledi. İşçi Komisyonları (CCOO) sendikasının lideri Unai Sordo ise katılımın "çok kayda değer" olduğunu belirtti.

Ülkede genel grev nedeniyle en ciddi aksamalar, ülkenin başlıca sanayi merkezlerinin bulunduğu Madrid ve kuzeydoğudaki Katalonya bölgesinde yaşandı. Her iki bölgede de bazı ana yollar ve otoyollar trafiğe kapandı. Barselona'da metro ve belediye otobüsleri, yoğun saatler dışında gün boyunca çalışmadı. Sokaklarda trafik seyrek kaldı.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut reformu planını parlamentodan geçirememesi sonrasında geçtiğimiz ay erken seçim kararı almıştı. Sosyal sorunları çözebilmek için parlamentoda daha güçlü çoğunluk elde etmeyi amaçlayan Başbakan Sanchez, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde gelen genel grevi destekleyen bir tutum sergiledi. Hükümet, artan kira fiyatları ve yetersiz konut arzından büyük ölçüde sağ muhalefetin yönettiği bölge ve belediyeleri sorumlu tuttu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de kiralar, son yıllarda önemli ölçüde arttı. 50 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası ekim ayında 1170 euro seviyesine ulaşarak aylık ortalama ücretin neredeyse yarısına ulaştı.

Madrid'de emekli aylığıyla ev sahibi tarafından talep edilen yeni kirayı karşılayamaz hale gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal isimli kadının 70 yıldır yaşadığı daireden zorla tahliye edilmesi ve olaydan birkaç hafta sonra 7 Ekim'de hayatını kaybetmesi, geniş tepkilere neden oldu. Greve uzanan süreç, protestoların sembolü haline gelen Abascal'ın yaşadıkları, uygun fiyatlı konut talebi ve artan yaşam maliyetlerine oluşan tepki ile tetiklenmişti.

İspanya'da son genel grevler, muhafazakar Mariano Rajoy hükümeti döneminde 2012'de düzenlenmişti.