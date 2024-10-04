İspanya'da F-18 Savaş Uçağı Düştü

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İspanya'da orduya ait F-18 savaş uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

İspanya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Teruel kenti yakınlarında F-18 Hornet savaş uçağının düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Takım arkadaşımız Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol ordusu, ABD yapımı F-18 Hornet ve Eurofighter Typhoon olmak üzere iki tür savaş uçağı kullanıyor. - MADRİD