İspanya'da Orman Yangını: 12 Ölü - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangını: 12 Ölü

İspanya\'da Orman Yangını: 12 Ölü
10.07.2026 10:12
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Almeria'daki orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı ve binlerce kişi tahliye edildi.

İspanya'nın güneydoğusunda çıkan orman yangınında 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria'ya bağlı Los Gallardos'ta orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, acil durum ekipleri yaklaşık bin kişiyi tahliye etti. Yaklaşık 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, yangında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklandığını ve alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığını öne sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamadı. Görgü tanıkları ayrıca, hayatını kaybedenlerden bazılarının alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğunu belirtti.

Avrupa'da binlerce kişi tahliye edildi

Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, Portekiz ve İspanya'da çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediliyor. Binlerce kişi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. İspanya'da haziran ayında 1950'den bu yana en yüksek günlük ortalama sıcaklık kaydedildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, geçen yıl İspanya'da 393 bin hektarlık alan kül olurken, bu rakam 2006-2024 dönemindeki ülke ortalamasının altı katından fazlaya denk geliyor. Avrupa Birliği'nde ise geçen yıl, 2006'da kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en büyük orman yangınları yaşanırken, AB genelinde 1 milyon hektardan fazla alan kül oldu. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da Orman Yangını: 12 Ölü - Son Dakika

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