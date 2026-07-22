İspanya'da Orman Yangını: 30 Bin Hektar Yandı - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangını: 30 Bin Hektar Yandı

22.07.2026 11:48
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Kastilya-La Mancha'da çıkan yangında 30 bin hektar yanarken, 1200 kişi evlerini terk etti.

İspanya'nın Kastilya-La Mancha özerk bölgesinde çıkan orman yangınında en az 30 bin hektarlık alan yanarken, bin 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İspanya'da orman yangınları alarm vermeye devam ediyor. Aragon özerk bölgesindeki yangının ardından bu kez Kastilya-La Mancha bölgesi alevlere teslim oldu. Kastilya-La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garcia-Page yaptığı açıklamada, Perşembe gününden bu yana devam eden yangında en az 30 bin hektarlık alanın küle döndüğünü, bin 200 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Emiliano Garcia-Page, 600'den fazla itfaiyecinin ve yaklaşık 50 uçak ile helikopterin alevlere müdahale ettiğini belirterek, "Bu İspanya'da son yıllarda müdahale edilenler arasında en karmaşık olanı" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı AEMET'e göre; ülke dün akşam itibarıyla yaz mevsiminin şu ana kadarki üçüncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Bu yıl İspanya'da 115 binden fazla hektarlık alan yandı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS), bu yıl İspanya'da orman yangınlarında 115 binden fazla hektarlık alanın yandığı bilgisini paylaştı. EFFIS, geçen yıl ise orman yangınları nedeniyle 393 binden fazla hektarlık alanın yok olduğunu ve bunun İspanya tarihindeki en yüksek kayıp olduğunu açıkladı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da Orman Yangını: 30 Bin Hektar Yandı - Son Dakika

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