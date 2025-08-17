İspanya\'da Orman Yangınları Felaket Getirdi

İspanya'da 14 farklı noktada devam eden orman yangınlarıyla mücadelede 7 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki yangınlarda 157 bin hektarlık alan kül oldu.

Sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyrettiği İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Dün 14 farklı noktada şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan ve yüksek sıcaklıklarla şiddetini arttıran alevler, ülkede can aldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, toplamda bin 500 kilometrekarelik alanı da küle çevirdi. İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones açıklamasında, "Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa'da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar. İspanya'da ise yaklaşık iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güney rüzgarları durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"YİNE ÇOK ZOR BİR GÜN OLACAK"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün de yeni yangınların çıkma riski çok yüksek olan, yine çok zor bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, kuzey sahil kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıklarken, halkı da ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde aşırı yangın riskine karşı uyardı.

YANGINLAR YAYILIYOR

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki birkaç yangının birleşerek daha büyük bir yangına dönüşmesi sonucunda ise bölgeye giden otoyollar ve demiryolları kapatıldı. Gaçilya'daki Ourense kentinden komşu şehir Zamora'ya yayılan alevler, bölgenin tahliye edilmesine neden olurken, bazı kişiler evlerini korumak için şehirde kalmayı tercih etti.