İspanya'da Orman Yangınları Zirveye Ulaştı - Son Dakika
İspanya'da Orman Yangınları Zirveye Ulaştı

18.08.2025 02:58
İspanya'daki orman yangınları sayısı 20'ye ulaşırken, mücadele için 500 asker görevlendirildi.

Son yılların en büyük orman yangını felaketi ile mücadele eden İspanya'da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20'ye yükseldi.

Kavurucu sıcakların orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığı İspanya'da, son 20 yılın en şiddetli orman yangını sezonlarından biri yaşanıyor. Orman yangınlarından en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da 20 büyük çaplı orman yangınını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Hükümet, orman yangınları ile mücadeleye destek için 500 ilave asker görevlendirdi. Bununla birlikte orman yangınlarıyla mücadele için sevk edilen asker sayısı, ülke genelinde yaklaşık 1900 seviyesine yükseldi.

Orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, en fazla etkilenen alanlardan biri olan Ourense'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Önümüzde zorlu günler var ve maalesef, hava şartları da lehimize değil" dedi.

Sanchez, hükümetin orman yangınlarından etkilenenlere yardım için elinden geleni yapacağını söyledi. Sanchez, "İspanya'da yaşananlar, muhtemelen AB Sivil Koruma Mekanizması'nın tarihindeki en geniş çaplı müdahaledir" ifadelerini kullanarak orman yangınları ile mücadele için İspanya ile dayanışma gösteren Fransa, Slovakya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere teşekkür etti. Sanchez, yangınların büyüklüğü ve sıklığındaki artışın ise doğrudan iklim krizine bağlı olduğunu ve İber Yarımadası gibi bölgelerin bu yeni normal karşısında savunmasız kaldığını savundu.

Orman yangınlarıyla mücadele için köylüler de seferber oldu. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerden Galiçya'daki Villardevos köyünde elektrik kesildiği için su pompalarının çalışmaması nedeniyle köy sakinleri, kendi aralarında organize olarak alevlerle mücadele için kovalarla su taşıdı.

Atlantik kıyısındaki bölgede birkaç küçük yangının birleşmesiyle ortaya çıkan büyük çaplı yangın nedeniyle otoyollar ve demir yolları trafiğe kapatıldı. Galiçya'nın yanı sıra Kastilya, Leon, Extremadure ve Asturias bölgeleri de orman yangınlarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

İspanya'da sadece geçtiğimiz hafta içinde orman yangınları nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti ve 115 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İspanya'nın komşusu Portekiz'de de ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde çıkan sekiz büyük yangınla mücadele ediliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orman Yangınları, 3-sayfa, Hükümet, İspanya, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:37
