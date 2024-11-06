İspanya'da Sel Faciası: 89 Kayıp, 11 Milyar Euro Yardım - Son Dakika
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İspanya'da Sel Faciası: 89 Kayıp, 11 Milyar Euro Yardım

29 Ekim'de İspanya'da meydana gelen selde 217 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi kayıp. Hükümet yardımda bulunacak.

06.11.2024 01:07
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İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinde en az 89 kişiden hala haber alınamazken, hükümet, sel mağdurlarına yardım için yaklaşık 11 milyar Euro ödenek ayırdı.

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinde hala haber alınamayan kişiler var. Sel felaketinden en çok etkilene Valencia'da en az 89 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Valencia Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sayının yalnızca aile üyeleri tarafından kayıp olduğu bildirilen ve kimliklerinin tespit edilebilmesi için kişisel bilgilerini ve biyolojik örneklerini veren kişileri kapsadığı belirtildi.

Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, sel mağdurlarına yardım için yaklaşık 11 milyar Euro ödenek ayırdıklarını belirterek, "Hala bulunması gereken kayıp kişiler, yıkılmış, çamur altında kalmış ev ve işyerleri ile ciddi sıkıntılar çeken çok sayıda insan var" dedi.

Sel felaketinde 217 kişi öldü

İspanya'da 217 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia'da yaşanırken, 60'tan fazla can kaybı ise Valencia'da yer alan Paiporta'da kayda geçti. - MADRİD

Kaynak: İHA

Hükümet, 29 Ekim, İspanya, 3-sayfa, Sağlık, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İspanya'da Sel Faciası: 89 Kayıp, 11 Milyar Euro Yardım - Son Dakika

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