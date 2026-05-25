Isparta\'da 11 Suçlu Yakalandı

Isparta'da son bir haftada 29 bin 553 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte polis sorumluluk bölgelerinde 17-23 Mayıs tarihlerinde arasında kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulama ve kontrollerde toplam 29 bin 553 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 21 bin 363 araç kontrol edilirken, yapılan çalışmalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA