Isparta'da 2.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Isparta'da 2.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Isparta'da yapılan operasyonla 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

07.12.2024 20:55
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Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

ISPARTA - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, vergi kaybını önlemek ve haksız kazancı engellemek adına yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, dün bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araç aramasında toplam 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 2.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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