Isparta'da 5 Katlı Kafede Yangın

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Isparta'da korkutan yangın: 5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı

Can pazarının yaşandığı yangında müşteriler, işletme görevlileri ve esnafın yardımıyla tahliye edildi

Kimsenin yaralanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu

ISPARTA - Isparta'da 5 katlı bir kafenin en üst katında yangın çıktı. Onlarca müşterinin bulunduğu sırada başlayan yangın sırasında büyük panik yaşanırken, işletmenin görevlileri ve komşu esnaflar müşterileri tahliye etti. Olayda kimse yaralanmazken binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1001 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir kafenin en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Meydana gelen olayda şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi.

İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören ve yangın tüpünü alarak anında müdahale eden Murat isimli esnaf, "Komşumun dükkanı yandı. İlk olarak ben koştum ama tam söndüremedik. Yangın söndürme tüpü ile koştum, içeride olan müşterilerin hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarımda koştu. En azından kurtulmuş oldular" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.