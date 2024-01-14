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Isparta'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı

Isparta'da bir evden 50 bin TL değerinde eşya ve ziynet eşyası çalan şahıs, 116 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi ve 8 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta\'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı
14.01.2024 - 18:59,
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Isparta'da bir evden 50 bin TL değerinde eşya ve ziynet eşyası çalan şahıs, 116 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi ve 8 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak'ta gece saatlerinde Turan Mahallesi'nde ev sahipleri olmadığı sırada dubleks dairenin birinci katının penceresini tornavida ile açarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, 50 bin TL değerinde şahsi ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 116 saatlik kamera incelemeleri ve 8 kilometrelik takip sonucunda şüpheli M.D'nin kaldığı adresi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli M.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ev çevresinde keşif yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin evin çevresinde 5 defa dolanarak keşif yaptığı, başında

kapüşon, yüzünde maske, elinde siyah eldiven bulunduğu görüldü. Görüntülerde şüphelinin arkasını kontrol ederek uzaklaştığı an ve eve girişi de yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Güvenlik, Cezaevi, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 50 Bin TL Değerinde Eşya Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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