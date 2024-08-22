Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Isparta\'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olayda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

22.08.2024 19:19
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Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Canlı (55) kullandığı kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için yol kenarına aracını park etti. O esnada aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ergün K. (50) kullandığı otomobiliyle kamyonetin yanına gelerek Canlı'ya tabanca ile ateş etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Canlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ergün K. ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar neticesinde kullanmış olduğu otomobilin tespit edilmesinin ardından Gelendost ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı zanlı, gazetecilerin "pişman mısınız?" sorusuna "evet" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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