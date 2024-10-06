Isparta'da Altın Kaplama Bilezik Soygunu - Son Dakika
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Isparta'da Altın Kaplama Bilezik Soygunu

Isparta'da maskeli hırsızlar, vitrine çekiçle kırarak altın kaplama bilezikleri çaldı.

06.10.2024 19:45
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Isparta'da altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsız, iş yerinin vitrinini çekiçle kırarak soygun yaptı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saat 04.15 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 hırsız, çekiçle vitrini kırarak soygun gerçekleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, durumu işletme sahibine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızlardan birinin iş yerinin vitrinine çekiçle defalarca vurarak kırdığı, ikinci soyguncunun ise bilezikleri aldığı, daha sonra maskeli hırsızların hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

"Vitrinde yazan altın kaplama yazısını görmemişler"

Hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiğini söyleyen iş yeri sahibi Fatih Arıkaya, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğini belirterek, "Gece saatlerinde iki tane maskeli hırsız cama balyoz gibi çekiçle büyük darbe ile kırarak iki sıra altın kaplama bileziği çalmışlar. Olayı polis ekiplerinden öğrendim. İncelemelerde bulundular, şu anda da yakalama çalışması başlatıldı. Vitrinde altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannettiler. Yazıyı görmeyecek kadar ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Mimar Sinan Caddesi'nin kentin en işlek caddesi olduğunu söyleyen Arıkaya, "Burası yaklaşık olarak bütün kuyumcuların ve bankaların olduğu en işlek ve gözde cadde. Cesaret edip nasıl böyle bir işlem yaptılar bilmiyorum. Burada sesin duyulmaması, 15-16 kere üst üste cama vurarak kırması ve sesin duyulmamasını anlamadım açıkçası. Bir kere alıyorlar, son anda vatandaşların sesini duyup kaçıyorlar. Ben 30 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum, daha önce böyle bir olay duymadım" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Altın Kaplama Bilezik Soygunu - Son Dakika

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