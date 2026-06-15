Isparta'da Asayiş Kontrolleri: 28 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Asayiş Kontrolleri: 28 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta\'da Asayiş Kontrolleri: 28 Aranan Şahıs Yakalandı
15.06.2026 10:33
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Isparta'da yapılan denetimlerde 32 bin 744 kişi sorgulandı, 28 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 32 bin 744 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Denetimlerde 18 bin 389 araç kontrol edilirken 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde 7-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 32 bin 744 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında 18 bin 389 araç kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Asayiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Asayiş Kontrolleri: 28 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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