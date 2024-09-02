Isparta'da Besihanede Yangın: 5 Yaralı, 3 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Isparta'da Besihanede Yangın: 5 Yaralı, 3 Hayvan Telef Oldu

Isparta\'da Besihanede Yangın: 5 Yaralı, 3 Hayvan Telef Oldu

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir besihanede çıkan elektrik kaynaklı yangın sonucunda 5 kişi yaralandı ve 1 inek ile 2 buzağı telef oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.09.2024 19:55
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangın sonucu 5 kişi yaralandı. 1 inek ve 2 buzağı ise telef oldu.

Yangın, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. (57) isimli vatandaşa ait besihanede elektrik kaynaklı yangın çıktı. Besihaneden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen yangında R.G.(57), F.G (38) R.G.,(57) E.G.,(61) ve G.G.(38) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Besihanede Yangın: 5 Yaralı, 3 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

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