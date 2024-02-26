Isparta\'da çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan kurtarıldı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 50 küçükbaş hayvan telef olmaktan kurtarıldı.

Yangın, Sofular Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin İnanıcı'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yangın çıktı. Evde alevlerin çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, evin alt tarafında bulunan 30 küçükbaş koyun ve 20 kuzu mahalle sakinlerinin desteği ile telef olmadan kurtarıldı. Çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA