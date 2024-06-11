Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü tıra çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü tıra çarptı, 1 kişi öldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Bayram Çelik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.06.2024 16:06
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Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Bayram Çelik (17) idaresinde olan tescilsiz motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen A.G.(54) hakimiyetinde olan ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayram Çelik'in cenazesi hastane morguna götürüldü.

Ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü tıra çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika

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