Isparta'da feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Isparta'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Göksöğüt Köyü yolunda meydana geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

18.03.2024 19:18  Güncelleme: 19:20
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Isparta'da feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

ISPARTA - Isparta'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Göksöğüt Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. idaresinde olan 03 AH 019 plakalı traktör Ali Ç. hakimiyetinde olan 07 ACM 98 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobil hurduya dönerken, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Kasım Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücü Mevlüt K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da feci kaza: Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
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