Isparta\'da Firari Yakalandı

Isparta'da 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan firari şahıs polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile aranan N.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
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