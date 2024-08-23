Isparta'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen kaza sonucu hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

23.08.2024 18:19
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Isparta'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 21 Ağustos günü sabah saatlerinde Gülistan Mahallesi Gölcük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt İ. idaresindeki 32 AEP 662 plakalı motosiklet ana caddeye çıktığı esnada Yiğit K. hakimiyetindeki 34 KMZ 406 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Motosiklet sürücüsünün ana caddeye çıktığı anda cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü, çevrede bulunan vatandaşların yaralı sürücüye yardıma koştuğu anlar kameralarca kaydedildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Hafif Ticari Araçla Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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