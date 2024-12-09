Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı

Geniş Video İzle

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

09.12.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı

ISPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Meydana gelen kazada 6 asker şehit oldu. Kazanın ardından şehit olan askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Yaralı personel de şehit oldu

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. MSB, yaptığı yeni açıklamada, "Hastaneye sevk edilen personelimiz de hayatını kaybederek şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehitlerin naaşları Isparta Şehir Hastanesi Morgu'nda

Kazanın ardından şehit olan askerlerin naaşları olay yerindeki enkazdan çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İHA

Helikopter, Havacılık, Keçiborlu, Güvenlik, 3-sayfa, Isparta, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı - Son Dakika


14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
19:48 TFF’den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:28 Suriye’de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu Suriye'de Esir Düşen Türk Vatandaşı Engin Arslan Özgürlüğüne Kavuştu
19:24 Ne diyeceği merak ediliyordu Okan Buruk’tan Manaj’a flaş sözler Ne diyeceği merak ediliyordu! Okan Buruk'tan Manaj'a flaş sözler
19:11 Mersin’de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, ’Ara Polisi’ Dedikten Sonra Kaçtı Mersin'de Atatürk Büstüne Saldırı: Şüpheli, 'Ara Polisi' Dedikten Sonra Kaçtı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 15:55:56. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin naaşları morga kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.