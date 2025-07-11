Isparta\'da Hobi Bahçesinde Yangın: Yulaf Tarlası Küle Döndü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir hobi bahçesinde kuru otlardan yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı 8,3 dönümlük yulaf ekili tarla küle döndü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyü Ulu Çay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hobi bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede bahçenin bitişiğindeki hasadı yapılmamış yulaf tarlasına sıçradı. Yangını fark eden tarla sahibi, kendi imkanlarıyla su tankeriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki meyve bahçelerine kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yalvaç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye tankeriyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Hobi bahçesindeki soğutma çalışmaları ise, tarlası yanan çiftçi tarafından kendi su tankeriyle yapıldı.

Yangında 8.3 dönüm yulaf ekili tarla küle dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA