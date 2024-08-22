Isparta'da Husumet Cinayeti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Husumet Cinayeti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Husumet Cinayeti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da yaşanan husumet sonucu çıkan olayda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahıs ise silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

22.08.2024 11:26
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Isparta'da iki kişi arasında bulunan husumet kanlı bitti. Meydana gelen olayda 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, olayı gerçekleştiren şahıs silahıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Canlı (55) kullandığı kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için yol kenarına aracını park etti. O esnada aralarında daha önceden husumet bulunan Ergün K. (50) kullandığı otomobiliyle kamyonetin yanına gelerek Canlı'ya tabanca ile ateş etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Canlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ergün K. ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar neticesinde kullanmış olduğu otomobilin tespit edilmesinin ardından Gelendost ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan şahıs olayı itiraf ederek otomobilinde yapılan arama sonucunda olayda kullandığı tabancanın ele geçirildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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