Isparta\'da Kaçak Su Ürünleri Avcıları Yakalandı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Karacaören 1 Barajı'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapan iki şahıs, ekiplerin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Kaçmaya çalışan şahısların aracı yol kenarında askıda kalırken, kaçak avda kullanılan ekipmanlara ve balıklara el konuldu. Şahıslara toplamda 75 bin 540 TL idari para cezası kesildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır Köyü Belentaş mevkii sakinleri tarafından 27 Mart 2025 tarihinde, Karacaören 1 Barajı'nda kaçak su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal'ın da katılımıyla bölgeye gidildi.

Jandarmadan kaçarken araçları askıda kaldı

Yapılan takip sonucunda, 28 Mart 2025 saat 02.00 sıralarında barajdan karaya çıkan iki şahsın şahsi araçlarıyla bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Ancak, jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, yaklaşık 300 metre geri geri kaçmaya çalışırken araç yol kenarında askıda kaldı. Yapılan incelemelerde, 32 AAB 954 plakalı araçta kaçak avcılıkta kullanılan 1 adet şişme bot, 3 takım (600 metre) uzatma ağı ve yaklaşık 150 kilogram sazan balığı bulundu.

75 bin lira para cezası kesildi

Canlı olan sazanlar tekrar baraja bırakılırken, diğer balıklar ve yasa dışı av ekipmanlarına 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Şahıslara, av yasağı döneminde sazan balığı nakli yapma suçundan 36/m maddesi gereği idari para cezası uygulanırken, araç sürücüsüne de 14 bin 594 TL ceza kesildi ve araç 15 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Kaçak avcılara kişi başı 37 bin 770 TL olmak üzere toplamda 75 bin 540 TL para cezası verildi.

Sazangiller av yasağı devam ediyor

15 Mart'ta başlayan sazangiller av yasağı kapsamında, su ürünleri kontrol ekiplerinin sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak adına kaçak avcılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ISPARTA