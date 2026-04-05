Isparta'da Kaçak Ürün Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Kaçak Ürün Operasyonu

Isparta\'da Kaçak Ürün Operasyonu
05.04.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem yapıldı, birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 90 bin 220 adet makaron, 9 bin 831 adet cinsel içerikli ürün, bin 233 adet gümrük kaçağı emtia, 61 litre çeşitli türlerde kaçak alkol, 30 adet elektronik sigara cihazı ve 127 adet elektronik sigara kartuşu ile 2 adet otomatik sigara doldurma makinesi ve kompresörü ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 1 adet kısa namlulu otomatik tüfek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler de ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Kaçak Ürün Operasyonu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2026 23:06:35. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.