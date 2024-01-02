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Isparta'da kasap dükkanında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da kasap dükkanında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta'nın merkezine bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada, M.B. adlı şüpheli F.Y.'ye av tüfeğiyle ateş açarak yaraladı. Yaralanan F.Y. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Isparta\'da kasap dükkanında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
02.01.2024 - 20:24,
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Isparta'da bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. ile F.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.B., av tüfeğiyle F.Y'ye ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan F.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli M.B. ise gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Bağlar, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da kasap dükkanında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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