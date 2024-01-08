Isparta\'da Kasım Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Isparta'da kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen kasım ayında meydana gelen 4 trafik kazası kentin farklı noktalarında bulunan KGYS kameralarınca kaydedildi.

İlk görüntüde Isparta-Sav yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kaza yer aldı. Kavşakta seyir halindeki minibüs yola çıkan hafif ticari araca çarptı. İkinci görüntüde ise Yeni Sanayi Sitesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması yer aldı. Seyir halindeki bir otomobil sola dönmek istediği sırada karşıdan gelen bir motosikletli ile çarpıştı.

Görüntülerde yer alan bir diğer kaza ise Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen ve üzerinde bir otomobil bulunan çekiciye arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden çekici öndeki başka bir araca çarptı.

Son görüntüde ise Gölcük Caddesinde yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobile cadde üzerinden hızla seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması yer aldı. - ISPARTA