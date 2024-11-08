Isparta\'da Kaza: 2 Yaralı

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Isparta'da bir otomobilin kontrolden çıkarak virajı alamayıp tomrukların üzerinden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.35 sıralarında Sanayi Mahallesi 105. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Ç. yönetimindeki 32 DC 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı ve yaklaşık 3 metre yükseklikten tomrukların olduğu alandan toprak zemine düştü. Kazada, sürücü Dilek Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA