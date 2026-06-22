Isparta'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
22.06.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkikaraağaç'ta otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesindeki Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. idaresindeki 07 CBT 336 plakalı, Erzincan'dan Burdur istikametine seyir halinde olan ve 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsü, Furkan Turan Öztürk (25) yönetimindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Furkan Turan Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan feci kazaya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki tur otobüsünün kavşakta hafif ticari araca çarptığı anlar saniye saniye yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şarkikaraağaç, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 13:10:12. #7.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.