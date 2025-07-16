Isparta\'da Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Altınkum Mahallesi Barla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ç. yönetimindeki 32 ACC 384 plakalı Fiat marka otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada, aynı yönden gelen Mehmet B. idaresindeki 32 AEP 710 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet B. ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA