Isparta'da kontrolden çıkan otomobil evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da kontrolden çıkan otomobil evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı, 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla Köyü'nde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak bir evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

02.07.2024 15:34
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Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla Köyünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bir evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla Köyü'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. 16 BHN 695 plakalı S.G. (50) yönetimindeki araç, Barla Köyü Cennet Bahçesi mevkiinde stabilize yolda kontrolden çıkarak bir evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşları ihbarı ile kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan ve ilk tedavileri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan otomobil sürücüsü S.G. isimli kadın ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan H.K (54 ) ile A.Y (51) ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadınların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Eğirdir, Isparta, Barla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da kontrolden çıkan otomobil evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da kontrolden çıkan otomobil evin çatısı ile istinat duvarı arasında sıkıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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