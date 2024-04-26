Isparta'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı

Isparta\'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedavi için Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

26.04.2024 20:32
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Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Gelendost ilçesi Afşar köyü Üzüm Bağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (76) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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