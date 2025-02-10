Isparta'da Kuaföre Saldırı Kameralarda

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Isparta'da kuaför salonuna tekme ve taşlı saldırı kamerada

ISPARTA - Isparta'da bir kuaför salonunun kapısını tekmeleyen ve camlarını taşla kıran 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi 205'inci Caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan kuaförün dışındaki şüpheliler önce kapıyı tekmeleyip, ardından refüjden cama taş attı. Camların kırılmasının ardından şüpheliler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah işletmesine gelen Halil K., durumu fark edip polise başvurarak şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anları ise işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.