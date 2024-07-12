Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu - Son Dakika
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Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu

Isparta\'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan yangında, ağaçlar ve bitişikteki ekin tarlasındaki samanlar yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

12.07.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangında, ağaçların yanı sıra ekin tarlasındaki samanlar da yanarak kül oldu.

Saat 12.45 sıralarında Görgü Bayram Mahallesi Düzkır mevkisinde Naci Mumcu'ya ait meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede bitişikteki hasadı yapılmış tarlaya sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Yalvaç Belediyesinin 2 itfaiye tankeri gönderilirken takviye olarak Isparta Orman İşletmesinin yangın söndürme aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında meyve ağaçlarının yanı sıra damlama tesisat boruları, elektrik tesisatı ve bitişikteki ekin tarlasının samanları yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da meyve bahçesinde çıkan yangında ağaçlar ve samanlar kül oldu - Son Dakika

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